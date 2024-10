Mister Movie | Tom Hardy di Venom: The Last Dance rivela il suo sogno più grande (Di domenica 20 ottobre 2024) Grazie a MisterMovie.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: Tom Hardy, l’iconico interprete di Venom, ha lanciato una sfida a Spider-Man, scatenando l’entusiasmo dei fan. Scopriamo perché lo scontro tra questi due supereroi è così atteso e quali sono le prospettive future per l’universo cinematografico di Spider-Man. La sfida lanciata da Tom Hardy Tom Hardy, la star di Venom, ha acceso la miccia di un possibile scontro epico. Durante il New York Comic Con, l’attore ha espresso il suo desiderio di vedere Venom affrontare Spider-Man in un combattimento senza esclusione di colpi. Questa dichiarazione ha infiammato i fan, che da tempo sognano di assistere a un confronto diretto tra questi due iconici personaggi dei fumetti. Le basi per un crossover L’idea di un crossover tra Venom e Spider-Man non è nuova. Mistermovie.it - Mister Movie | Tom Hardy di Venom: The Last Dance rivela il suo sogno più grande Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Grazie a.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: Tom, l’iconico interprete di, ha lanciato una sfida a Spider-Man, scatenando l’entusiasmo dei fan. Scopriamo perché lo scontro tra questi due supereroi è così atteso e quali sono le prospettive future per l’universo cinematografico di Spider-Man. La sfida lanciata da TomTom, la star di, ha acceso la miccia di un possibile scontro epico. Durante il New York Comic Con, l’attore ha espresso il suo desiderio di vedereaffrontare Spider-Man in un combattimento senza esclusione di colpi. Questa dichiarazione ha infiammato i fan, che da tempo sognano di assistere a un confronto diretto tra questi due iconici personaggi dei fumetti. Le basi per un crossover L’idea di un crossover trae Spider-Man non è nuova.

