Mister Movie | Per Sacha Baron Cohen il personaggio Borat non tornerà mai più

(Di domenica 20 ottobre 2024) Grazie a.it abbiamo potuto scrivere questa notizia:ha recentemente rivelato che il suo celebrepotrebbe “riposarsi” per sempre. L’attore 53enne, famoso per la sua interpretazione del giornalista kazako nella commedia satirica del 2006 e nel suo sequelSubsequentfilm del 2020, ha spiegato che una drammatica esperienza durante le riprese del sequel lo ha lasciato scosso al punto da considerare di non riprendere mai più il ruolo. Un incontro pericoloso con una folla pro-armi Durante la sua apparizione nel podcast SmartLess,ha raccontato un incidente che lo ha visto costretto a fuggire da una milizia pro-armi nello Stato di Washington. L’attore ha spiegato che, durante le riprese, è stato braccato da una folla infuriata, un’esperienza che lo ha messo in grave pericolo. “Ero essenzialmente in fuga.