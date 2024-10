Mistermovie.it - Mister Movie | Chris Pratt emozionato dalla sceneggiatura di Electric State: “Mi ha commosso fino alle lacrime”

Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Grazie a.it abbiamo potuto scrivere questa notizia:ha rivelato di essere stato “” quando ha letto per la prima volta ladi, il nuovo film Netflix diretto dai fratelli Joe e Anthony Russo. L’attore, che aveva inizialmente pianificato di prendersi una pausa dal lavoro, non ha potuto resistere all’opportunità di partecipare a un progetto così originale e coinvolgente. Un progetto irresistibile, 45 anni, ha confessato che l’idea di partecipare a un film con una storia così unica lo ha convinto a interrompere la sua pausa lavorativa.è basato sulla graphic novel di Simon Stålenhag e racconta una battaglia tra umani e intelligenza artificiale in un futuro distopico. “Non è il tipo di film che solitamente vediamo trasformato in un blockbuster di questa portata.