Milano, arriva il "Co-living", 27 in una casa ma con Netflix e a "soli" 1400€ al mese: le nuove forme dell'alienazione cool (Di domenica 20 ottobre 2024) La nuova tendenza si chiama co-living. Vivere in 27 in una casa per risparmiare sull'affitto a Milano. Così leggiamo sul "Corriere della sera", rotocalco meneghino allineato all'ordine della globalizzazione neoliberale: "Affitti a Milano, debutta il «co-living»: in 27 nella stessa casa con Ne Ilgiornaleditalia.it - Milano, arriva il "Co-living", 27 in una casa ma con Netflix e a "soli" 1400€ al mese: le nuove forme dell'alienazione cool Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di domenica 20 ottobre 2024) La nuova tendenza si chiama co-. Vivere in 27 in unaper risparmiare sull'affitto a. Così leggiamo sul "Corrierea sera", rotocalco meneghino allineato all'ordinea globalizzazione neoliberale: "Affitti a, debutta il «co-»: in 27 nella stessacon Ne

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cohabs Milano: vivere in 30 con Netflix e utenze incluse per risparmiare - Nuovo modello di co-living a MilanoMilano, con la sua vivace scena culturale e le opportunità lavorative, è un magnete per giovani professionisti e st ... (assodigitale.it)

Contro i prezzi folli di Milano, in 30 in una casa. L’idea di Cohabs (che abbona Netflix con le utenze) - Il co-living di Milano targato Cohabs è una proposta (con prezzi non calmierati) per vivere in tanti sotto a un tetto. Ecco dove si trova ... (startupitalia.eu)

Cade un altro grosso pino su viale Carducci: non ci sono danni - Anche stavolta è andata bene perché, per quanto le immagini siano impressionanti, quel gigantesco pino caduto sulla carreggiata di viale Carducci non ha causato danni né a persone né agli edifici circ ... (livingcesenatico.it)