Migranti | Renzi ' Meloni spreca soldi pubblici ma magistrati in chat sbagliano più di lei' **

(Di domenica 20 ottobre 2024) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Sul centro migranti in Albania, Giorgiaè indifendibile. Ha buttato via un miliardo di euro senza logica. Ha toltoagli infermieri, agli operai, ai Carabinieri per fare uno spot. Ma iideologizzati che attaccano la premier inquanto lei, più di lei. E fanno il gioco dellache così può fare la vittima anzichè rispondere del suo spreco di". Lo scrive su X Matteo