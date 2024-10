Quotidiano.net - Migranti in Albania, il governo lavora a un decreto. Salvini attacca i giudici in tv

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di domenica 20 ottobre 2024) Roma, 20 ottobre 2024 – Riportati in Italia i 12il cui trasferimento inè stato bocciato dal Tribunale di Roma, adesso ila unlegge da varare lunedì in Consiglio dei ministri per risolvere il caso. E non si placa lo scontro con la magistratura e l'opposizione, contro le quali si è scagliato in serata il vicepremier Matteo, già alle prese con il processo Open Arms. "Se uno di loro domani commettesse un reato, uno stupro, paga il magistrato che lo ha riportato in Italia?', ha detto il ministro dei Trasporti al Tg1, chiamando la Lega alla mobilitazione contro 'le toghe politicizzate'. Italia Viva annuncia che denuncerà la premier Giorgia Meloni alla Corte dei Conti per i costi dei Cpr in. "Qualora fossi condannato, il problema non sarebbe mio ma dell'Italia perché dal giorno dopo scafisti e trafficanti saprebbero dove arrivare.