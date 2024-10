Maria morta a 32 anni in b&b a Porto San Giorgio: corpo in decomposizione scoperto dalla proprietaria (Di domenica 20 ottobre 2024) La magistratura ha già incaricato il medico legale di condurre autopsia ed esame tossicologico sul corpo della 32enne Maria Primerano, trovata senza vita in un appartamento di un B&B di Porto San Giorgio. Il cadavere scoperto dalla proprietaria dell'appartamento: era lì da giorni. Fanpage.it - Maria morta a 32 anni in b&b a Porto San Giorgio: corpo in decomposizione scoperto dalla proprietaria Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 20 ottobre 2024) La magistratura ha già incaricato il medico legale di condurre autopsia ed esame tossicologico suldella 32ennePrimerano, trovata senza vita in un appartamento di un B&B diSan. Il cadaveredell'appartamento: era lì da giorni.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maria Primerano trovata morta in un B&B a Porto San Giorgio : «Ecchimosi su collo e petto. Il decesso forse tre giorni fa» - Il corpo senza vita di Maria Primerano, 32 anni, è stato ritrovato la mattina di sabato 19 ottobre in un appartamento di B&B di Porto San Giorgio, in piazza XV aprile, a pochi passi dal... (Leggo.it)

GF - Mariavittoria rivela la verità sul rapporto con Tommaso : cosa c’è tra i due - D’altra parte, Mariavittoria ammette che il carattere piuttosto riservato dell’idraulico le sta impedendo una effettiva conoscenza più approfondita. Spesso siedono insieme e si scambiano coccole ed effusioni, ma che cosa c’è davvero tra i due? Mariavittoria si è lasciata andare oggi ad uno sfogo con le amiche in casa. (Tutto.tv)

La parrocchia di Santa Maria in Porto Fuori festeggia gli 80 anni di don Bruno - Mercoledì sera un gruppo di parrocchiani di don Bruno Gallerino si è ritrovato per festeggiare gli 80 anni del sacerdote. . . . Una festa a sorpresa che ha messo in risalto tante emozioni e il legame che intercorre tra don Bruno e la sua comunità. Don Bruno, di origini venete, dopo una prima parte del. (Ravennatoday.it)