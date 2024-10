Maltempo nel Mantovano, chiusi il ponte di Torre d’Oglio e la strada tra Gabbiana e Pilastro. Attesa la piena del Po (Di domenica 20 ottobre 2024) Mantova, 20 ottobre 2024 - Situazione sotto controllo, per il momento, a Mantova e provincia per quanto riguarda i fiumi ingrossati dalla pioggia, che questa mattina sta dando una tregua. E che, stando alle previsioni meteo, dovrebbe smettere per qualche giorno. Sotto osservazione sono i fiumi Oglio, Po, Chiese e Secchia. Nel Viadanese è stato chiuso il ponte di Torre d'Oglio a causa della piena, mentre a Bozzolo il fiume ha invaso alcuni tratti golenali fino ad invadere la zona verde di Tezzoglio ma l'acqua è ancora distante da una cascina. A Marcaria la strada comunale tra Pilastro e Gabbiana è stata chiusa per la tracimazione di alcuni canali, mentre lungo il corso dell'Oglio si temono fontanazzi, quindi infiltrazioni d'acqua negli argini. A Curtatone, nella frazione di Buscoldo, un canale è esondato allagando i campi. Ilgiorno.it - Maltempo nel Mantovano, chiusi il ponte di Torre d’Oglio e la strada tra Gabbiana e Pilastro. Attesa la piena del Po Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Mantova, 20 ottobre 2024 - Situazione sotto controllo, per il momento, a Mantova e provincia per quanto riguarda i fiumi ingrossati dalla pioggia, che questa mattina sta dando una tregua. E che, stando alle previsioni meteo, dovrebbe smettere per qualche giorno. Sotto osservazione sono i fiumi Oglio, Po, Chiese e Secchia. Nel Viadanese è stato chiuso ildid'Oglio a causa della, mentre a Bozzolo il fiume ha invaso alcuni tratti golenali fino ad invadere la zona verde di Tezzoglio ma l'acqua è ancora distante da una cascina. A Marcaria lacomunale traè stata chiusa per la tracimazione di alcuni canali, mentre lungo il corso dell'Oglio si temono fontanazzi, quindi infiltrazioni d'acqua negli argini. A Curtatone, nella frazione di Buscoldo, un canale è esondato allagando i campi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo nel Mantovano, chiusi il ponte di Torre d’Oglio e la strada tra Gabbiana e Pilastro. Attesa la piena del Po - A Curtatone, nella frazione di Buscoldo, un canale è esondato allagando i campi. La protezione civile sta valutando se evacuare o meno sette persone residenti nella zona ... (ilgiorno.it)

L'APPELLO - Papa Francesco: "Preghiamo per le popolazioni che soffrono a causa della guerra" - "Continuiamo a pregare per le popolazioni che soffrono a causa della guerra: la martoriata Palestina, Israele, Libano, la martoriata Ucraina, Sudan, Myanmar e tutte le altre, e invochiamo per tutti il ... (napolimagazine.com)

Maltempo, allerta rossa in Emilia Romagna, 15 fiumi sopra la soglia. Morto un ragazzo di 20 anni a Pianoro - I pompieri hanno ritrovato il corpo ragazzo disperso: la vittima si chiama Simone Farinelli di 20 anni. Priolo: 'E' quasi peggio ancora del maggio 2023'. Allerta arancione in 5 regioni, gialla in 13- ... (ansa.it)