Maltempo, Bologna invasa dalle acque: morto un giovane a Pianoro (Di domenica 20 ottobre 2024) Il giovane era rimasto incastrato con sua fratello nella loro automobile e, nel tentativi di fuggire, è stato trascinato via dalle acque; in Emilia Romagna oggi vige l'allerta arancione e il rischio maggiore sembrerebbe essere passato L'articolo Maltempo, Bologna invasa dalle acque: morto un giovane a Pianoro proviene da Il Difforme.

Dalle unità di superficie al dominio subacqueo - In particolare – a partire dai successi conseguiti nel campo navale di superficie – con 70 sistemi di gestione integrati su unità navali in tutto il mondo, l’azienda sta sviluppando, in sinergia con la Marina Militare, l’Athena MK2/U, il Combat Management System (CMS) con funzionalità underwater per gli U212 NFS (Near Future Submarine), i nuovi sottomarini della Forza Armata. (Quotidiano.net)

Dalle acque inquinate della Senna al recupero dei coralli - Paltrinieri : “Parto con Rossella. Ecologia e ambiente mi appassionano” - Ci è tornato a Parigi, Gregorio Paltrinieri. Sarà sempre più una sfida. Ma intanto voglio rimettere a posto il gomito e nuotare con calma”. Sottolineando come dietro il suo impegno ci sia una ragione profonda: “L’ecologia e l’ambiente mi stanno sempre più appassionando. Con una motivazione diversa dalle medaglie olimpiche. (Ilfattoquotidiano.it)

Venezia - turista cade nella laguna e viene travolta dalle acque - ma il titolare di una pizzeria si tuffa e la salva - «Ero lì, e ho visto la scena e, quando è caduta, ho corso, ma era già sott’acqua. Una giovane madre francese è stata salvata per un pelo a Venezia lo scorso giovedì 26 settembre intorno alle 15. Il gesto di Bognolo ricorda tra l’altro quello di sua moglie, Valentina Comin, che a febbraio aveva salvato un cane caduto nella laguna. (Open.online)