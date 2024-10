Lo studioso Matteo Nucci è protagonista dell’incontro di apertura della rassegna ‘Educare verbo plurale’: 28 ottobre cinema Tiberio (Di domenica 20 ottobre 2024) Sarà Matteo Nucci, scrittore e studioso del pensiero antico, l’atteso protagonista dell’incontro di apertura del programma di quest’anno di "Educare verbo plurale", il ciclo di serate di approfondimento dedicato a tutti gli adulti che accompagnano la crescita di bambine e bambini. Lunedì Riminitoday.it - Lo studioso Matteo Nucci è protagonista dell’incontro di apertura della rassegna ‘Educare verbo plurale’: 28 ottobre cinema Tiberio Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Sarà, scrittore edel pensiero antico, l’attesodidel programma di quest’anno di "Educareplurale", il ciclo di serate di approfondimento dedicato a tutti gli adulti che accompagnano la crescita di bambine e bambini. Lunedì

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rimini: lunedì al Tiberio Matteo Nucci tiene a battesimo le lezioni di ‘Educare verbo plurale’ - Sarà Matteo Nucci, scrittore e studioso del pensiero antico, l’atteso protagonista dell’incontro di apertura del programma di quest’anno di ‘Educare verbo plurale’, il ciclo di serate di approfondimen ... (chiamamicitta.it)

Rimini, “Educare verbo plurale”: la rassegna parte il 28 ottobre con Matteo Nucci - Sarà Matteo Nucci, scrittore e studioso del pensiero antico, l’atteso protagonista dell’incontro di apertura del programma di quest’anno di ‘Educare verbo plurale’, il ciclo di serate di ... (corriereromagna.it)

Le Conversazioni d’autore - Conversazioni d’Autore in Fondazione Carispezia’. A dare il via alla carrellata di appuntamenti promossa dall’ente sarà Matteo Nucci, scrittore e studioso del pensiero antico, per due volte finalista ... (lanazione.it)