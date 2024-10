LIVE MotoGP, GP Australia 2024 in DIRETTA: Marquez vince il duello con Martin, Bagnaia a -20 (Di domenica 20 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.46 Sei Ducati nelle prime sei posizioni. Un dominio totale. 5.45 Il sorpasso decisivo di Marquez su Martin. Brave from @88jorgeMartin into Doohan’s! @marcMarquez93 BARGES THROUGH AT MILLER’S! #AustralianGP pic.twitter.com/khWoDuvSTX — MotoGP (@MotoGP) October 20, 2024 5.44 Dunque Bagnaia ha perso in Australia i 10 punti che aveva faticosamente guadagnato in Giappone. Martin resta favorito per il Mondiale, ma non è finita. Mancano ancora i GP di Thailandia, Malesia e Valencia. 5.44 Completano la top10 Di Giannantonio, Bastianini, Morbidelli, Binder, Vinales, Quartararo e Raul Fernandez. 5.43 Alla fine Bagnaia ha limitato i danni, ma 20 punti a 3 GP dalla fine non sono pochi. Resta padrone del proprio destino, ma dovrà praticamente vincere tutte le Sprint e le gare da qui alla fine se non vorrà dipendere dai risultati di Martin. 5. Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Australia 2024 in DIRETTA: Marquez vince il duello con Martin, Bagnaia a -20 Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 20 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.46 Sei Ducati nelle prime sei posizioni. Un dominio totale. 5.45 Il sorpasso decisivo disu. Brave from @88jorgeinto Doohan’s! @marc93 BARGES THROUGH AT MILLER’S! #nGP pic.twitter.com/khWoDuvSTX —(@) October 20,5.44 Dunqueha perso ini 10 punti che aveva faticosamente guadagnato in Giappone.resta favorito per il Mondiale, ma non è finita. Mancano ancora i GP di Thailandia, Malesia e Valencia. 5.44 Completano la top10 Di Giannantonio, Bastianini, Morbidelli, Binder, Vinales, Quartararo e Raul Fernandez. 5.43 Alla fineha limitato i danni, ma 20 punti a 3 GP dalla fine non sono pochi. Resta padrone del proprio destino, ma dovrà praticamentere tutte le Sprint e le gare da qui alla fine se non vorrà dipendere dai risultati di. 5.

LIVE MotoGP - GP Australia 2024 in DIRETTA : Martin-Marquez per la vittoria - 3° Bagnaia - -25 Bezzecchi si riporta a 3 decimi da Martin. Ora Bagnaia è 2° a 0. 00. 842 13 10 L. -15 I primi tre sono insieme, la gara è ancora molto lunga. -16 Dunque ora Martin in testa davanti a Martin e Bagnaia. 102 19 42 A. Binder +0. Martin è una sentenza. 291 20 32 L. L’alfiere della Ducati Factory ha visto salire a 16 punti il distacco dalla vetta occupata in classifica generale da Martin. (Oasport.it)

LIVE MotoGP - GP Australia 2024 in DIRETTA : Marquez passa Bagnaia - Martin al comando - Maverick Vinales (Aprilia)4. E’ staccato di mezzo secondo da Marquez. Nakagami +1. -20 Di Giannantonio attacca Bastianini, ma finisce lungo in staccata e deve ricedere la posizione. 044 18 36 J. Si comincia con il warm-up alle 00. Bastianini +0. 0. -21 Martin al comando con 0. 00. -22 Marquez, dopo la pessima partenza, si libera di Morbidelli e adesso diventa una minaccia per Bagnaia. (Oasport.it)

LIVE MotoGP - GP Australia 2024 in DIRETTA : Marquez avanti a tutti - Bagnaia attaccato. Ducati con gran passo - L’alfiere della Ducati Factory ha visto salire a 16 punti il distacco dalla vetta occupata in classifica generale da Martin. 00. Il tagazzo però sarà della corsa 00. Fra poco potremo intuire qualcosa, per capire se può iniziare la scalata a quei 16 punti che gli mancano dalla vetta. 00. 46 Escursione sull’erba di Bezzecchi, che sta provando la traiettoria per il long lap penalty. (Oasport.it)