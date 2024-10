Oasport.it - LIVE F1, GP USA 2024 in DIRETTA: pochi minuti alla partenza, Sainz e Leclerc all’attacco

(Di domenica 20 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.50 Il pilota peggio qualificato ad aver vinto nel Circuit of the Americas è Max Verstappen, scattato dsesta casella nel 2023. 20.47 In 10 occasioni (90,9%) il vincitore è partito dprima fila. Dunque la statistica non depone a favore della Ferrari 20.45 In 5 occasioni (45,4%) il vincitore è partito dpole position. 20.44 Team in griglia con vittorie ad Austin. 5 – Mercedes 4 – Red Bull 1 – McLaren 1 – Ferrari 20.42 Team con più vittorie: MERCEDES (5) Le Frecce d’Argento si sono imposte con Lewis Hamilton (2014, 2015, 2016, 2017) e Valtteri Bottas (2019). 20.41 Piloti in attività già saliti sul podio di Austin. 9 (5-3-1) – HAMILTON Lewis 5 (3-1-1) – VERSTAPPEN Max 1 (1-0-0) – BOTTAS Valtteri 1 (0-1-0) – NORRIS Lando 1 (0-0-1) – ALONSO Fernando 1 (0-0-1) – PEREZ Sergio 1 (0-0-1) –Charles 1 (0-0-1) –Carlos Jr. 20.