Gamberorosso.it - La piccola rivoluzione della Guida Ristoranti del Gambero Rosso parte dall'avanguardia

Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) L'in cucina è necessaria, citando lo chef Andoni Luis Aduriz «fa progredire isemplici». È per questo che nellad'Italia 2025 abbiamo voluto evidenziare per la prima volta con un simbolo apposito - il razzo - queidove secondo noi si sta facendo. Prima fu la Spagna, poi la Danimarca. Ora è giunto il momento dell'Italia? «Che cos'è la creatività? La creatività non ha fine: a una tecnica, un concetto o una preparazione ne succede un'altra e un'altra ancora. Non c'è fine». Sono parole di Albert Adrià (in una puntata di Chef's Table) che insieme al fratello più famoso, Ferran, hanno incarnato l'per circa una ventina d'anni, tra gli anni Ottanta e i primi Duemila, portando le tecniche dell'industria alimentare e più in generale la chimica al servizio dell'alta cucina.