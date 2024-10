La doppietta di Austin dà speranza alla Ferrari: Leclerc e Sainz mettono il Costruttori nel mirino (Di domenica 20 ottobre 2024) La Ferrari sigla una doppietta che in terra statunitense mancava da diciotto anni. Partiti rispettivamente quarto e terzo, Charles Leclerc e Carlos Sainz chiudono il Gran Premio in prima e seconda posizione. Un ruolo è chiave è stato giocato dalla partenza del monegasco, che nell’arco di una sola curva ha superato il compagno di squadra, Lando Norris e Max Verstappen. La Rossa può dirsi soddisfatta del proprio passo gara e dell’ottima gestione gomme, che rimangono il punto di forza della Sf-24. Con il paddock in subbuglio, tra i problemi legati all’ala posteriori della McLaren e il caso T-Tray della Red Bull, il Cavallino guidato da Frederic Vasseur si trova in una posizione di forza. “Il campionato è possibile, ma dobbiamo restare calmi“, sottolinea il team principal dopo il successo di Austin. “Non dobbiamo crederci campioni del mondo“. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Lasigla unache in terra statunitense mancava da diciotto anni. Partiti rispettivamente quarto e terzo, Charlese Carloschiudono il Gran Premio in prima e seconda posizione. Un ruolo è chiave è stato giocato dpartenza del monegasco, che nell’arco di una sola curva ha superato il compagno di squadra, Lando Norris e Max Verstappen. La Rossa può dirsi soddisfatta del proprio passo gara e dell’ottima gestione gomme, che rimangono il punto di forza della Sf-24. Con il paddock in subbuglio, tra i problemi legati all’ala posteriori della McLaren e il caso T-Tray della Red Bull, il Cavallino guidato da Frederic Vasseur si trova in una posizione di forza. “Il campionato è possibile, ma dobbiamo restare calmi“, sottolinea il team principal dopo il successo di. “Non dobbiamo crederci campioni del mondo“.

