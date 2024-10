Quifinanza.it - La convenienza di investire nella biodiversità: sostenibilità e rendimento

(Di domenica 20 ottobre 2024) La corsa alla tutela delladel pianeta è altrettanto critica quanto la lotta al cambiamento climatico e presenta rischi e opportunità per gli investitori. Con oltre la metà del PIL mondiale che dipende dalla natura, le implicazioni sono profonde. All’inizio degli anni ’90, il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP) ha istituito la Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD) come strumento giuridico internazionale volto a proteggere la natura e a promuovere il cambiamento delle politiche. Ogni anno, i membri del trattato si riuniscono alla Conferenza delle Parti (COP) per valutare i progressi compiuti e fissare nuovi obiettivi. È quanto sottolinea Joe Hutchins, senior manager – Responsible Investments di GAM Investments in vista della COP16 che si terrà dal 21 ottobre al 1 novembre a Cali, in Colombia.