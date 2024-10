Israele, online piani per attacco a Iran. Inchiesta Usa su fuga di notizie (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – I piani di Israele per colpire l'Iran vengono rivelati. Gli Stati Uniti hanno avviato un'indagine sulla diffusione documenti dell'intelligence classificati. E' la Cnn a far scattare l'allarme sulla base delle informazioni fornite da persone a conoscenza dell'argomento. Una fonte, in particolare, ha confermato l'autenticità dei documenti che avrebbero dovuto rimanere riservato. "E' molto Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – Idiper colpire l'vengono rivelati. Gli Stati Uniti hanno avviato un'indagine sulla diffusione documenti dell'intelligence classificati. E' la Cnn a far scattare l'allarme sulla base delle informazioni fornite da persone a conoscenza dell'argomento. Una fonte, in particolare, ha confermato l'autenticità dei documenti che avrebbero dovuto rimanere riservato. "E' molto

Israele - online piani per attacco a Iran. Inchiesta Usa su fuga di notizie - L'allarme Usa: "Preoccupante" I piani di Israele per colpire l'Iran vengono rivelati. Gli Stati Uniti hanno avviato un'indagine sulla diffusione documenti dell'intelligence classificati. Una fonte, in particolare, ha confermato l'autenticità […]. Su Telegram documenti datati 15 e 16 ottobre. E' la Cnn a far scattare l'allarme sulla base delle informazioni fornite da persone a conoscenza ... (Sbircialanotizia.it)

Medioriente : media - diffusi documenti Usa su piani Israele contro Iran - Ieri un canale Telegram dal nome ‘Middle East Spectator’ aveva affermato di aver ricevuto da una fonte dell’intelligence statunitense documenti sui preparativi di Israele per un attacco all’Iran. È quanto afferma Barak Ravid, giornalista di Axios. Milano, 19 ott. (LaPresse) – I funzionari Usa sarebbero estremamente preoccupati per una potenziale grave violazione della sicurezza degli Stati Uniti ... (Lapresse.it)

Medioriente : Olp piange Sinwar - restiamo uniti contro piani Israele - (LaPresse) – Il comitato esecutivo dell’Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp) “piange il martirio del grande leader nazionale Yahya Sinwar, capo dell’ufficio politico del movimento Hamas”. Milano, 18 ott. È quanto si legge in un comunicato, come riporta l’agenzia palestinese Wafa. (Lapresse.it)