iPhone 17 Slim | Apple punta sulla sottigliezza

(Adnkronos) – Sembra proprio che Apple stia preparando una rivoluzione per la sua prossima linea di iPhone. Dimenticatevi i modelli "Plus", perché nel 2025 potrebbe arrivare iPhone 17 Slim, un dispositivo che, come suggerisce il nome, punta tutto sulla sottigliezza e l'eleganza. A dare credito a queste voci è l'analista Jeff Pu, noto per le

