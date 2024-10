Infarto in corso Italia, strada chiusa per i soccorsi e poi riaperta (Di domenica 20 ottobre 2024) corso Italia è stata chiusa per circa mezz'ora nel pomeriggio di domenica 20 ottobre 2024, tra le ore 17:30 e le ore 18. Un uomo di 64 anni anni è stato colto da malore, si è accasciato a terra ed è andato in arresto cardiaco, è successo all'altezza del Lido e il tratto di lungomare è stato Genovatoday.it - Infarto in corso Italia, strada chiusa per i soccorsi e poi riaperta Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024)è stataper circa mezz'ora nel pomeriggio di domenica 20 ottobre 2024, tra le ore 17:30 e le ore 18. Un uomo di 64 anni anni è stato colto da malore, si è accasciato a terra ed è andato in arresto cardiaco, è successo all'altezza del Lido e il tratto di lungomare è stato

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Raro caso di loiasi in Italia : un paziente camerunense opera al Pronto soccorso di Camposampiero - Facebook WhatsApp Twitter A Camposampiero, in provincia di Padova, un caso di loiasi ha stupito i medici dell’ospedale locale, rendendo evidente la rarità di questa malattia parassitaria in Europa. La diagnosi e il trattamento della loiasi rappresentano una sfida significativa, che può migliorare la comprensione e la gestione di malattie tropicali raramente riscontrate nel contesto europeo. (Gaeta.it)

Conti pubblici : Nesci (FdI-Ecr) - 'Italia prosegue suo percorso crescita' - Tale valutazione è ulteriormente rafforzata dai dati rilasciati sul sito ufficiale dell'agenzia che evidenziano un'aspettativa di crescita del PIL italiano di circa l'1% nel biennio 2024-2025, in netto contrasto con il modesto incremento dello 0,2% registrato nel decennio precedente alla pandemia. Così in una nota l'eurodeputato di Fratelli d'Italia- Ecr Denis Nesci, componente della commissione ... (Iltempo.it)

Conti pubblici : Nesci (FdI-Ecr) - 'Italia prosegue suo percorso crescita' - . Questo scenario evidenzia come le politiche attuate dal governo Meloni stiano influenzando in modo tangibile e visibile il tessuto economico del Paese, collocando l'Italia in una posizione centrale nel contesto europeo. Questi elementi insieme stanno portando a un aumento del PIL che si attesterà su livelli superiori rispetto a quelli del decennio passato. (Liberoquotidiano.it)