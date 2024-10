Gaeta.it - Incidente sul lavoro a Tivoli Terme: un vigilante schiacciato sotto un cancello

(Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un tragicosulha avuto luogo ieri sera a, località situata vicino Roma. Unnotturno ha subito gravi ferite dopo essere rimastounin ferro di un’azienda di trasporto merci. Questo evento evidenzia l’importanza della sicurezza sule richiama l’attenzione sulle indagini in corso per stabilire le cause di tale tragedia. Il drammaticoL’si è verificato quando il, un uomo di 64 anni, era intento a chiudere ildell’azienda quando, secondo le prime ricostruzioni, ilstesso è uscito dai binari. A causa di una manovra inaspettata o di un malfunzionamento meccanico, il pesantesi è abbattuto sull’uomo, provocandogli gravi lesioni.