Dilei.it - Il partner è immaturo? Ecco come vivere la relazione e cosa fare

Leggi tutta la notizia su Dilei.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) L’uomo bello e affascinante con dentro un bambino seienne è più frequente di quanto ci si aspetti. Attenzione: può anche avere un quoziente di intelligenza di 160, ma l’continua a comportarsi da marmocchio spensierato. Non è una critica, ma una constatazione che può cambiare completamente l’approccio con il Peter Pan che abbiamo accanto.con un (incantevole)Se stiamo con un bambinone con la faccia di un uomo, che però non possiamo non amare perché è divertente, lieve, brillante, amorevole, imprevedibile e anche molto – inconsapevolmente – seducente, scendiamo sul suo campo di gioco e affrontiamolo ad armi pari, o quasi.