Il ciclista Chris Hoy ha un cancro terminale alla prostata con metastasi scoperto a 48 anni a febbraio: "Mi restano da 2 a 4 anni di vita"

Il suo tumore è partito dalla prostata e si è metastatizzato alla spalla, al bacino, all'anca, alla colonna vertebrale e alle costole Il sei volte campione olimpico di ciclismo, Sir Chris Hoy, oggi 48enne, ha annunciato di avere un cancro terminale: "Ho dai due ai quattro anni di vita".

