Highlights e gol Empoli-Napoli 0-1: Serie A 2024/2025 (VIDEO) (Di domenica 20 ottobre 2024) Il VIDEO dei gol e degli Highlights di Empoli-Napoli, match valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2024/2025. Primo tempo di grande sofferenza da parte dei ragazzi di Antonio Conte che non riescono a creare praticamente nulla e subiscono la partita con Caprile che compie anche due ottimi interventi. L’Empoli manca nell’ultimo passaggio e nell’ultima scelta e non riesce a concretizzare la grande mole di lavoro. Nella ripresa, all’ora di gioco, la partita si sblocca grazie ad un calcio di rigore procurato da Politano e segnato da Kvaratshkelia. L’Empoli non riesce più ad impensierire Caprile e il Napoli trova un altro successo: Lukaku e compagni, almeno per un’altra settimana, sono da soli in testa alla classifica. IL VIDEO DEI GOL E DEGLI Highlights Highlights e gol Empoli-Napoli 0-1: Serie A 2024/2025 (VIDEO) SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Ildei gol e deglidi, match valevole per l’ottava giornata del campionato di. Primo tempo di grande sofferenza da parte dei ragazzi di Antonio Conte che non riescono a creare praticamente nulla e subiscono la partita con Caprile che compie anche due ottimi interventi. L’manca nell’ultimo passaggio e nell’ultima scelta e non riesce a concretizzare la grande mole di lavoro. Nella ripresa, all’ora di gioco, la partita si sblocca grazie ad un calcio di rigore procurato da Politano e segnato da Kvaratshkelia. L’non riesce più ad impensierire Caprile e iltrova un altro successo: Lukaku e compagni, almeno per un’altra settimana, sono da soli in testa alla classifica. ILDEI GOL E DEGLIe gol0-1:) SportFace.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

VIDEO – Lazio-Empoli 2-1 - Serie A : gol e highlights della partita - Tuttavia, la reazione della Lazio non si è fatta attendere, con Mattia Zaccagni che ha pareggiato poco prima dell’intervallo con una splendida conclusione di testa. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (VIDEO – Lazio-Empoli 2-1, ... (Inter-news.it)

Lazio-Empoli 2-1 - gol e highlights : Pedro nel finale fa cadere l'imbattibilità degli azzurri - Dopo sette partite alla fine arriva la prima sconfitta anche per questo Empoli. All'Olimpico la Lazio vince in rimonta 2-1 grazie alle reti di Zaccagni e di Pedro, che nel finale spezza l'incantesimo degli azzurri, che perdono l'imbattibilità ma che possono uscire a testa altissima da questa... (Firenzetoday.it)

Highlights e gol Lazio-Empoli 2-1 : Serie A 2024/2025 (VIDEO) - com/hAs2ZtI5dq — Goals Xtra (@GoalsXtra) October 6, 2024 The post Highlights e gol Lazio-Empoli 2-1: Serie A 2024/2025 (VIDEO) appeared first on SportFace. com/rM4nfy9LOC — Kevin Highlights. (@abongo_jr) October 6, 2024 ??GOAL?? | Lazio 1-1 Empoli | Zaccagni Good cross by Nuno Tavarespic. twitter. (Sportface.it)