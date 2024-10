Golf, Andalucia Masters 2024: trionfa Guerrier, Manassero e Laporta in top-20 (Di domenica 20 ottobre 2024) L’Andalucia Masters va al francese Julien Guerrier, che per la prima volta in carriera trionfa sul DP World Tour dopo una vera e propria maratona Golfistica al meglio delle 81 buche. Al Real Club de Golf Sotogrande con par 72 a San Roque, infatti, il Golfista transalpino ha battuto alla nona buca di spareggio lo spagnolo Jorge Campillo, dopo che entrambi avevano chiuso le 72 buche regolamentari con lo score di 267 (-21). Un bogey condanna però l’iberico al secondo posto. In top 20 troviamo due azzurri: è diciassettesimo Matteo Manassero con 277 (-11) e cinque birdie più un eagle nell’ultimo giro, mentre Francesco Laporta è ventesimo con 278 (-10). Per Manassero c’è anche il sesto posto provvisorio nella Race to Dubai, per lui dunque è molto vicina la possibilità di entrare a far parte del PGA Tour nel 2025 insieme ai migliori giocatori al mondo. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 20 ottobre 2024) L’va al francese Julien, che per la prima volta in carrierasul DP World Tour dopo una vera e propria maratonaistica al meglio delle 81 buche. Al Real Club deSotogrande con par 72 a San Roque, infatti, ilista transalpino ha battuto alla nona buca di spareggio lo spagnolo Jorge Campillo, dopo che entrambi avevano chiuso le 72 buche regolamentari con lo score di 267 (-21). Un bogey condanna però l’iberico al secondo posto. In top 20 troviamo due azzurri: è diciassettesimo Matteocon 277 (-11) e cinque birdie più un eagle nell’ultimo giro, mentre Francescoè ventesimo con 278 (-10). Perc’è anche il sesto posto provvisorio nella Race to Dubai, per lui dunque è molto vicina la possibilità di entrare a far parte del PGA Tour nel 2025 insieme ai migliori giocatori al mondo.

Golf - Julien Guerrier beffa Jorge Campillo dopo un infinito playoff e si aggiudica l’Andalucia Masters - Sesto in solitaria con il punteggio di -17 l’iberico Jon Rahm, mentre chiudono la top ten in settima posizione con -14 il sudafricano Jacques Kruyswijk, il paraguiano Fabrizio Zanotti, il francese Romain Langasque, l’inglese Paul Waring ed il danese Thorbjorn Olesen. Sul percorso par 72 del Real Club de Golf Sotogrande dell’omonima città spagnola terzo posto con -19 per l’inglese Daniel Brown, ... (Oasport.it)

Golf : Campillo e Guerrier si dividono la testa all’Andalucia Masters dopo tre giri - Laporta in leggero calo - Per l’Italia non si può dire ci sia occasione di lottare per la vetta in quest’occasione. La leadership è a due, ed è di coloro che finora sono stati i principali protagonisti del torneo. . Il pugliese, invece, ha bisogno di un bell’ultimo giro per agguantare chance più concrete di giocare ad Abu Dhabi. (Oasport.it)

Golf - Andalucia Masters 2024 : Guerrier e Campillo in testa a un giro dal termine. Laporta 36° - Oggi un giro in 72 colpi ha fatto perdere ben 18 posizioni al pugliese, reduce dal grande sesto posto della scorsa settimana all’Open de France e già certo di mantenere la categoria piena sul DP World Tour per la prossima stagione. Dopo il Genesis Championship della prossima settimana in Corea del Sud sarà infatti tempo di playoff: i migliori 70 della Race to Dubai avanzeranno all’Abu Dhabi HSBC ... (Sportface.it)