G7 della Difesa l’appello dell’arcivescovo di Napoli

(Di domenica 20 ottobre 2024) L’arcivescovo di, monsignor Domenico Battaglia, invia un appello ai ministririuniti nel G7 ospitato presso il capoluogo campano. “É in corso in questi giorni qui a, città del Mediterraneo, città di pace, crocevia di uomini e culture, il G7 dei ministri. Viviamo tempi faticosissimi in cui la guerra, le guerre, sembrano prevalere sulla pace. Tempi in cui la terza guerra mondiale sembra sempre meno a pezzi ma più compatta e tragicamente possibile. Anche la speranza è messa a dura prova. Ma i grandi e i potentiterra invece di mettersi in ascolto del grido di dolore delle innumerevoli vittime innocenti, sono sempre più determinati nella logica delle armi eguerra!! Anche il nostro ministroCrosetto ha lamentato il fatto che l’Italia non raggiunge il 2% del PIL per la spesa. Armi, armi. Sempre più armi.