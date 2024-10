Oasport.it - F1, Lando Norris accusa: “Entrambi siamo andati oltre il limite, ma Verstappen non ha ricevuto penalità”

(Di domenica 20 ottobre 2024) Un altro Gran Premio che ha il sapore di occasione sprecata pere per la McLaren. Il britannico partiva dalla pole position e ha concluso giù dal podio ad Austin, allontanandosi quindi da Maxin classifica. Il pilota di Bristol nel finale non è riuscito a sorpassare il suo rivale dopo molteplici attacchi se non andando lungo e prendendosi una penalizzazione di cinque secondi. Ecco le parole stizzite da parte dell’inglese a Sky Sport F1: “È impossibile sapere se la decisione dei giudici sia giusta o meno. Ovviamente se non sono riusciti a decidere per alcuni giri, evidentemente non si trattava di un responso facile“. Prosegue, non felice della decisione: “Ho fatto del mio meglio. Anche lui è andato fuori pista. Quindi, se esce di pista, chiaramente è entrato in curva troppo veloce e ha anche guadagnato un vantaggio facendo quello che ha fatto.