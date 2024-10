Eurorivale Inter, Young Boys ok con Monteiro e Itten|Estero (Di domenica 20 ottobre 2024) 2024-10-19 23:58:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Eurorivale Inter, Young Boys ok con Monteiro e IttenEstero Calciomercato.com Home Eurorivale Inter, Young Boys ok con Monteiro e Itten AFP via Getty Images Mercoledì sera a San Siro l’Inter gioca con lo Young Boys in Champions League. La squadra svizzera viene da una vittoria per 2-1 in casa in campionato contro il Lucerna, sconfitto grazie ai gol di Monteiro e Itten. Justcalcio.com - Eurorivale Inter, Young Boys ok con Monteiro e Itten|Estero Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di domenica 20 ottobre 2024) 2024-10-19 23:58:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com:ok conCalciomercato.com Homeok cone Itten AFP via Getty Images Mercoledì sera a San Siro l’gioca con loin Champions League. La squadra svizzera viene da una vittoria per 2-1 in casa in campionato contro il Lucerna, sconfitto grazie ai gol die Itten.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Eurorivale Inter - Young Boys ok con Monteiro e Itten - Mercoledì sera a San Siro l`Inter gioca con lo Young Boys in Champions League. La squadra svizzera viene da una vittoria per 2-1 in casa in... (Calciomercato.com)

Young Boys ritrova la vittoria prima dell’Inter - ma che fatica! - I nerazzurri dovranno prestare particolare attenzione. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Young Boys ritrova la vittoria prima dell’Inter, ma che fatica!) © Inter-News. (Inter-news.it)

Young-Boys-Inter su Sky o Amazon? Ecco dove vedere la sfida di Champions League - Young Boys-Inter dove vederla. L'Inter si prepara a tornare in campo in Champions League, nella prima edizione con il girone unico e il nuovo format controverso del torneo. I nerazzurri hanno... (Ilnerazzurro.it)