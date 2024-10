Emilia-Romagna colpita da nuove alluvioni: oltre 3.000 sfollati e un giovane tragicamente deceduto (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La situazione in Emilia-Romagna si fa nuovamente drammatica, a distanza di un anno e mezzo dalle devastanti alluvioni del 2023, che causarono la morte di 17 persone e danni miliardari. Recenti eventi meteorologici hanno portato a un ulteriore affondamento della regione, con centinaia di comuni colpiti, in particolare nell’area di Bologna. Con l’allerta rossa in atto e piogge incessanti, la popolazione si ritrova a vivere un incubo ricorrente. le conseguenze delle abbondanti piogge Negli ultimi giorni, il maltempo ha colpito duramente l’Emilia-Romagna, dalla costa di Cesenatico fino a Reggio Emilia. La situazione più tragica si è registrata a Pianoro, alle porte di Bologna, dove un ragazzo di soli 20 anni ha perso la vita, vittima di un’improvvisa inondazione. Gaeta.it - Emilia-Romagna colpita da nuove alluvioni: oltre 3.000 sfollati e un giovane tragicamente deceduto Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La situazione insi fa nuovamente drammatica, a distanza di un anno e mezzo dalle devastantidel 2023, che causarono la morte di 17 persone e danni miliardari. Recenti eventi meteorologici hanno portato a un ulteriore affondamento della regione, con centinaia di comuni colpiti, in particolare nell’area di Bologna. Con l’allerta rossa in atto e piogge incessanti, la popolazione si ritrova a vivere un incubo ricorrente. le conseguenze delle abbondanti piogge Negli ultimi giorni, il maltempo ha colpito duramente l’, dalla costa di Cesenatico fino a Reggio. La situazione più tragica si è registrata a Pianoro, alle porte di Bologna, dove un ragazzo di soli 20 anni ha perso la vita, vittima di un’improvvisa inondazione.

