Emergenza meteo in Emilia-Romagna: 175 millimetri di pioggia in poche ore e fiumi in piena (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un episodio meteorologico straordinario ha colpito l'Emilia-Romagna, causando gravi problematiche nei comuni della regione. In poche ore, sono stati registrati accumuli di pioggia che hanno raggiunto i 175 millimetri, provocando il superamento dei livelli di guardia dei fiumi, in particolare del Reno, con conseguenti tracimazioni. Le autorità locali, allertate dalla gravità della situazione, hanno già attivato misure di Emergenza per tutelare la popolazione e mitigare i danni. Il nodo fiumi: la situazione critica e le evacuazioni La presidente facente funzione dell'Emilia-Romagna, Irene Priolo, ha dichiarato che la regione sta affrontando una situazione di Emergenza con criticità rilevante in 13 comuni. Questi territori, molti dei quali in aree collinari, si trovano ora a dover gestire i colmi di piena dei fiumi.

