Eccellenza Il Fabriano Cerreto ferma la capolista Chiesanuova 1-1

(Di domenica 20 ottobre 2024) Il rigore di Conti pareggia la prodezza di Mongiello, la squadra di Caporali con un ottimo secondo tempol’undici di Mobili, 20 ottobre 2024 – Illae prende un punto importante per il morale. Il rigore di Conti acciuffa la squadra di Mobili, passata in vantaggio col gran gol di Mongiello. L’avvio di partita delè promettente e le iniziative di Proietti Zolla e di Marinelli tengono in apprensione la retroguardia ospite. Ilimpiega qualche minuto a carburare, ma poi inizia a pungere. Al 15? Pasqui, dopo uno scambio con Sbarbati, costringe Mazzoni alla parata in tuffo, poi lo stesso Sbarbati lanciato in profondità calcia alto, e infine arriva la rete: Mongiello infila un gran destro all’angolo, tirando da circa 25 metri, per il vantaggio del