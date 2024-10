Gaeta.it - Disuguaglianza sociale: l’impatto dell’inflazione sulle fasce più vulnerabili della popolazione

(Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’inflazione rappresenta una delle sfide più significative per le famiglie a basso reddito, costringendole a sostenere costi maggiori per beni e servizi essenziali. Durante un recente evento a Treviso, l’importanza di questo fenomeno è stata evidenziata da Francesco Maria Chelli, presidente dell’Istat, che ha sottolineato come i meno abbienti siano quelli che subiscono le conseguenze più gravi in un contesto di crescente. Attraverso le sue osservazioni, Chelli ha messo in luce la necessità di una maggiore consapevolezzadinamiche economiche che influenzano la vita quotidiana delle persone. Il pesofamiglie a basso reddito Quando si parla di inflazione, è fondamentale comprendere che non tutti i gruppi sociali sono colpiti allo stesso modo.