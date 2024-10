Cody Rhodes: “Paul Heyman è come Martin Scorsese, il merito della storyline della Bloodline è suo” (Di domenica 20 ottobre 2024) Paul Heyman è stato protagonista indiscusso negli ultimi anni, soprattutto nell’ultimo meraviglioso stint che lo ha visto al fianco di Roman Reigns nella Bloodline, col ruolo di Consiglliere Speciale del Tribal Chief, il suo Wiseman. Heyman ha raccolto consensi ovunque, non solo dai suoi protetti (vedi Roman Reigns che lo ha introdotto nella Hall of Fame), ma anche dai suoi nemici. Super Genio In una recente intervista a Watch Fox 57 News, Cody Rhodes ha parlato del suo ruolo nella storia della Bloodline e dei meriti di Paul Heyman nella stesura di questo pezzo di storia del wrestling: “Ho sempre pensato che il mio ruolo nella storyline fosse semplicemente di quello che li sconfigge. So che suona molto arrogante, ma ho pensato che forse è proprio quello che ho fatto. Zonawrestling.net - Cody Rhodes: “Paul Heyman è come Martin Scorsese, il merito della storyline della Bloodline è suo” Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di domenica 20 ottobre 2024)è stato protagonista indiscusso negli ultimi anni, soprattutto nell’ultimo meraviglioso stint che lo ha visto al fianco di Roman Reigns nella, col ruolo di Consiglliere Speciale del Tribal Chief, il suo Wiseman.ha raccolto consensi ovunque, non solo dai suoi protetti (vedi Roman Reigns che lo ha introdotto nella Hall of Fame), ma anche dai suoi nemici. Super Genio In una recente intervista a Watch Fox 57 News,ha parlato del suo ruolo nella storiae dei meriti dinella stesura di questo pezzo di storia del wrestling: “Ho sempre pensato che il mio ruolo nellafosse semplicemente di quello che li sconfigge. So che suona molto arrogante, ma ho pensato che forse è proprio quello che ho fatto.

