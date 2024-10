Cina: centrale elettrica a energia verde nello Xizang (2) (Di domenica 20 ottobre 2024) Lhasa, 20 ott – (Xinhua) – Questa foto mostra turbine eoliche nella contea di Sa’gya della citta’ di Xigaze, nella regione autonoma dello Xizang, nel sud-ovest della Cina, il 17 ottobre 2024. La centrale elettrica di Sa’gya da 300 MW, che integra energia eolica, energia solare e stoccaggio di energia, e’ entrata nella fase finale di collaudo e si prevede che venga collegata alla rete entro la fine di questo mese. La capacita’ installata totale del progetto e’ di 300 MW, di cui la capacita’ installata totale dell’energia eolica e’ di 200 MW e la capacita’ installata totale dell’energia fotovoltaica e’ di 100 MW. E’ stato anche costruito un sistema di stoccaggio di energia e una linea di trasmissione esterna di 62 chilometri attraverso il fiume Yarlung Zangbo. Romadailynews.it - Cina: centrale elettrica a energia verde nello Xizang (2) Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Lhasa, 20 ott – (Xinhua) – Questa foto mostra turbine eoliche nella contea di Sa’gya della citta’ di Xigaze, nella regione autonoma dello, nel sud-ovest della, il 17 ottobre 2024. Ladi Sa’gya da 300 MW, che integraeolica,solare e stoccaggio di, e’ entrata nella fase finale di collaudo e si prevede che venga collegata alla rete entro la fine di questo mese. La capacita’ installata totale del progetto e’ di 300 MW, di cui la capacita’ installata totale dell’eolica e’ di 200 MW e la capacita’ installata totale dell’fotovoltaica e’ di 100 MW. E’ stato anche costruito un sistema di stoccaggio die una linea di trasmissione esterna di 62 chilometri attraverso il fiume Yarlung Zangbo.

Cina : centrale elettrica a energia verde nello Xizang (1) - E’ stato anche costruito un sistema di stoccaggio di energia e una linea di trasmissione esterna di 62 chilometri attraverso il fiume Yarlung Zangbo. La capacita’ installata totale del progetto e’ di 300 MW, di cui la capacita’ installata totale dell’energia eolica e’ di 200 MW e la capacita’ installata totale dell’energia fotovoltaica e’ di 100 MW. (Romadailynews.it)

