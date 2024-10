Ciclismo su pista, eterno Elia Viviani! Fantastico argento nell’eliminazione ai Mondiali (Di domenica 20 ottobre 2024) Un campione eterno. Elia Viviani amplia ulteriormente la sua straordinaria bacheca, mettendosi al collo la medaglia d’argento nell’eliminazione ai Mondiali di Ciclismo su pista in corso di svolgimento a Ballerup, in Danimarca. Una gara eccezionale, da grande esperto della specialità, per il veneto che vantava gli ori del 2021 e 2022, oltre al bronzo del 2023. Si tratta dell’ottava medaglia iridata della carriera per il nativo di Isola della Scala, davvero uno dei più grandi di sempre per l’Italia. A vincere è stato uno dei grandi favoriti, il danese Tobias Aagaard Hansen, che ha gestito al meglio l’ultimo giro contro Viviani. Il danese è sempre stato davanti, partendo anche prima dell’italiano, che non ha avuto assolutamente la forza di tenere lo scatto di Hansen, alzandosi poco prima dell’ultima curva, con il danese tutto solo a tagliare il traguardo. Oasport.it - Ciclismo su pista, eterno Elia Viviani! Fantastico argento nell’eliminazione ai Mondiali Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Un campioneamplia ulteriormente la sua straordinaria bacheca, mettendosi al collo la medaglia d’aidisuin corso di svolgimento a Ballerup, in Danimarca. Una gara eccezionale, da grande esperto della specialità, per il veneto che vantava gli ori del 2021 e 2022, oltre al bronzo del 2023. Si tratta dell’ottava medaglia iridata della carriera per il nativo di Isola della Scala, davvero uno dei più grandi di sempre per l’Italia. A vincere è stato uno dei grandi favoriti, il danese Tobias Aagaard Hansen, che ha gestito al meglio l’ultimo giro contro. Il danese è sempre stato davanti, partendo anche prima dell’italiano, che non ha avuto assolutamente la forza di tenere lo scatto di Hansen, alzandosi poco prima dell’ultima curva, con il danese tutto solo a tagliare il traguardo.

