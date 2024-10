“Che farsa, venduti”. Ballando con le stelle, bufera dopo il salvataggio di Sonia Bruganelli (Di domenica 20 ottobre 2024) Sonia Bruganelli è stata la grande protagonista della quarta puntata di Ballando con le stelle, andata in onda il 19 novembre su Rai Uno. L’ex moglie di Paolo Bonolis, in gara con il maestro Carlo Aloia, è riuscita a superare ben due spareggi. Il primo si è svolto subito a inizio puntata contro la coppia composta dal giornalista Alan Friedman e Giada Lini. Il secondo, invece, contro i Cugini di campagna. Durante il primo spareggio, andato in scena all’inizio della serata, le cose non sono andate bene per Sonia. L’ex opinionista del Grande Fratello, infatti, è stata nettamente sconfitta. Per lei ha votato solo il 41% del pubblico. Tuttavia, Sonia ha potuto continuare la competizione grazie all’intervento di Sara di Varia, uno dei due tribuni del popolo che affiancano la giuria. Di Varia ha deciso di utilizzare la propria wild card a favore Sonia, salvando la concorrente. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di domenica 20 ottobre 2024)è stata la grande protagonista della quarta puntata dicon le, andata in onda il 19 novembre su Rai Uno. L’ex moglie di Paolo Bonolis, in gara con il maestro Carlo Aloia, è riuscita a superare ben due spareggi. Il primo si è svolto subito a inizio puntata contro la coppia composta dal giornalista Alan Friedman e Giada Lini. Il secondo, invece, contro i Cugini di campagna. Durante il primo spareggio, andato in scena all’inizio della serata, le cose non sono andate bene per. L’ex opinionista del Grande Fratello, infatti, è stata nettamente sconfitta. Per lei ha votato solo il 41% del pubblico. Tuttavia,ha potuto continuare la competizione grazie all’intervento di Sara di Varia, uno dei due tribuni del popolo che affiancano la giuria. Di Varia ha deciso di utilizzare la propria wild card a favore, salvando la concorrente.

