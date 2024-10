Calvarese: “Giusto il rigore su Politano, ma il contatto falloso è la ginocchiata” (Di domenica 20 ottobre 2024) L’ex arbitro Gianpaolo Calvarese su X scrive che il rigore su Politano c’è, ma per lui il contatto falloso non è quello sullo scarpino, bensì la ginocchiata di Anjorin sulla gamba dell’attaccante del Napoli. Scrive Calvarese: “Giusto il rigore concesso da Abisso: Politano prende il pallone; Anjorin ha la stessa intenzione ma non vi riesce e colpisce l’avversario con una ginocchiata sulla gamba: è questo il contatto falloso, non quello sullo scarpino“. #EmpoliNapoli I Giusto il rigore concesso da #Abisso: #Politano prende il pallone; #Anjorin ha la stessa intenzione ma non vi riesce e colpisce l’avversario con una ginocchiata sulla gamba: è questo il contatto falloso, non quello sullo scarpino. pic.twitter.com/2N50XaEFCA — Gianpaolo Calvarese (@Calvarese) October 20, 2024 Pestone su Politano. Ilnapolista.it - Calvarese: “Giusto il rigore su Politano, ma il contatto falloso è la ginocchiata” Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di domenica 20 ottobre 2024) L’ex arbitro Gianpaolosu X scrive che ilsuc’è, ma per lui ilnon è quello sullo scarpino, bensì ladi Anjorin sulla gamba dell’attaccante del Napoli. Scrive: “ilconcesso da Abisso:prende il pallone; Anjorin ha la stessa intenzione ma non vi riesce e colpisce l’avversario con unasulla gamba: è questo il, non quello sullo scarpino“. #EmpoliNapoli Iilconcesso da #Abisso: #prende il pallone; #Anjorin ha la stessa intenzione ma non vi riesce e colpisce l’avversario con unasulla gamba: è questo il, non quello sullo scarpino. pic.twitter.com/2N50XaEFCA — Gianpaolo(@) October 20, 2024 Pestone su

