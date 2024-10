Buongiorno capo cantiere a guardia di un Empoli che fraveca e sfraveca ma non trova la via (Di domenica 20 ottobre 2024) Buongiorno capo cantiere a guardia di un Empoli che fraveca e sfraveca ma non trova la via Un ragù messo a pappuliare dal sabato, come tradizione vuole, Lazio ed Udinese ne sanno qualcosa. Il cozzotiello però l’azzuppa il Napoli, la domenica a pranzo. Buon appetito Buongiorno azzurro. Si mette a capo cantiere a guardia di un Empoli che fraveca e sfraveca ma non trova la via. Senza Lobotka non si cantano messe. Sembra questo il mood. Spinazzola si porta la sedia sul prato e pare guardare un concerto di arpe. Conte smuove le pareti del Castellani. Trema lo spogliatoio, cambia prospettiva, Gilmour scende in campo. Simeone gioca un secondo, ne gioca novanta, ha sempre la faccia della curva. Sangre y Alma. Anguissa e Olivera stanno più tempo in aeroporto che su un campo da calcio. Il check in per il volo nasce da loro. Ilnapolista.it - Buongiorno capo cantiere a guardia di un Empoli che fraveca e sfraveca ma non trova la via Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di domenica 20 ottobre 2024)di unchee sma nonla via Un ragù messo a pappuliare dal sabato, come tradizione vuole, Lazio ed Udinese ne sanno qualcosa. Il cozzotiello però l’azzuppa il Napoli, la domenica a pranzo. Buon appetitoazzurro. Si mette adi unchee sma nonla via. Senza Lobotka non si cantano messe. Sembra questo il mood. Spinazzola si porta la sedia sul prato e pare guardare un concerto di arpe. Conte smuove le pareti del Castellani. Trema lo spogliatoio, cambia prospettiva, Gilmour scende in campo. Simeone gioca un secondo, ne gioca novanta, ha sempre la faccia della curva. Sangre y Alma. Anguissa e Olivera stanno più tempo in aeroporto che su un campo da calcio. Il check in per il volo nasce da loro.

