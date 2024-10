Oasport.it - Bagnaia non si arrende: “Ora arrivano piste più favorevoli. Il Mondiale si deciderà a Valencia”

(Di domenica 20 ottobre 2024) Non ha troppa voglia di sorridere Francescodopo aver concluso al terzo posto il Gran Premio d’Australia, diciassettesimo e quartultimo appuntamento deldi MotoGP 2024. Sullo splendido scenario del tracciato di Phillip Island il pilota due-volte campione del mondo ha dovuto fare da spettatore al duello tra Marc Marquez e Jorge Martin e, nonostante il podio conquistato, ora si trova a 20 punti di distacco in classifica generale rispetto al portacolori del team Ducati Pramac. Il successo è andato al Cabroncito che ha preceduto il suo connazionale per 997 millesimi al termine di un duello mozzafiato, quindi terzo proprio Peccoa ben 10.1 secondi. Quarto Fabio Di Giannantonio a 12.9, quinto Enea Bastianini a 13.3, esto Franco Morbidelli a 15.4, settimo Brad Binder a 15.4 davanti a Maverick Vinales, Fabio Quartararo e Raul Fernandez che completa la top10.