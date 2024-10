Assicurazioni auto sempre più care | a Ravenna aumentano dell' 88% in un anno

Assicurazioni auto sempre più care: a Ravenna aumentano dell'8,8% in un anno (Di domenica 20 ottobre 2024) Le Assicurazioni per le automobili diventano sempre più 'salate'. Lo evidenzia l'Osservatorio Assicurativo di Segugio.it, portale nel mercato italiano della comparazione tramite internet di prodotti assicurativi, utilities e prodotti di credito. Se si esamina l’andamento dell’Emilia-Romagna si Ravennatoday.it - Assicurazioni auto sempre più care: a Ravenna aumentano dell'8,8% in un anno Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Leper lemobili diventanopiù 'salate'. Lo evidenzia l'Osservatorio Assicurativo di Segugio.it, portale nel mercato italianoa comparazione tramite internet di prodotti assicurativi, utilities e prodotti di credito. Se si esamina l’andamento’Emilia-Romagna si

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Salasso tra i filari : "Assicurazioni sempre più care. È l’unica difesa" - Addio alla terra, addio ad una tradizione di famiglia che si snoda lungo quei filari, 15 ettari di tradizioni, carta d’identità di una provincia che si scopre sempre più agricola. Quella volta fu la grandine, chicchi come uova. Ma cosa dobbiamo fare? Io senza quei soldi non ce l’avrei fatta". Era il 2023, la gelata di aprile si mangia il raccolto. (Ilrestodelcarlino.it)

E’ arrivata la...stangata . Guidare è sempre più caro le assicurazioni schizzano con i nuovi robusti aumenti - C’entra dunque il comportamento degli spezzini al volante? "In parte sì – ammette Bertolini –, anche se la determinazione delle polizze avviene con criteri strettamente numerici, legati alle statistiche riferite ai veicoli circolanti in una data provincia e al numero dei sinistri. Franco Antola . Un disgraziato che dovesse incorrere in due incidenti, con l’attuale meccanismo rischierebbe di ... (Lanazione.it)

Assicurazioni - il futuro è nelle polizze “embedded”. Millennials e Gen Z le vogliono sempre di più - Le assicurazioni integrate stipulate su piattaforme tecnologiche ad hoc sono infatti sempre più richieste. È già pronto a questo cambiamento? Questa è la grande sfida da vincere in futuro. È dunque necessario che queste sviluppino processi operativi digitali per integrarsi rapidamente con il rivenditore. (Quifinanza.it)