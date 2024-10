Gaeta.it - Andrea Bocelli celebra 30 anni di carriera: un evento indimenticabile alla Festa di Roma

(Di domenica 20 ottobre 2024) Il mondo della musica è in fermento per il recente incontro dicon il publicodi, che ha visto la partecipazione di molti studenti di musica e cinema. In questa occasione, il celebre tenore ha presentato in anteprima mondiale il film concerto "30: Thetion", realizzato dal regista Sam Wrench, noto per il suo lavoro su "Taylor Swift: The Eras Tour". Questostraordinario è unazione dei trent'didi, un percorso che ha superato qualsiasi sua aspettativa e sogno. La presentazione di "30: Thetion" L'si è svolto nei giorni 15, 17 e 19 luglio 2023, nel suggestivo scenario del Teatro del Silenzio a Lajatico, in Toscana.