Liberoquotidiano.it - Alessandro Giuli dalla Segre, lezione alla sinistra: "Il monopolio dell'antifascismo non esiste"

(Di domenica 20 ottobre 2024) "Il mio essere qui è per celebrare e confermare l'amicizia con una donna straordinaria che già avevo avuto modo di conoscere da presidente del Maxxi, quando una sua foto campeggiava nella mostra dedicata a donne straordinarie". Sono le parole del ministroa Culturasul red carpet del documentario su Liliana, presentato in anteprima19ma Festa del Cinema di Roma. "È la conferma - ha aggiunto il ministro - che ilnon, bisogna celebrarlo tutti ricordando l'importanza di figure perseguitate che ci sono ancora e quelle che non ci sono più". Per"il cinema serve a cristallizzare e tenere viva la memoria su episodia Storia da non dimenticare".