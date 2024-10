Adamo Dionisi, luci e ombre del celebre attore: gli anni in curva, il teatro e il cinema come salvezza dal carcere (Di domenica 20 ottobre 2024) Adamo Dionisi è morto a 59 anni. Una prematura scomparsa che però non ha scalfito il proprio successo: chi era l’attore fuori dal set. Adamo Dionisi è morto a 59 anni dopo aver provato a sconfiggere una malattia che aveva scoperto relativamente da poco, proprio lui che a riscoprirsi era forse più bravo di molti. La sua vita, seppur finita prematuramente, dopo un ricovero all’ospedale Fatebenefratelli di Roma, è stata ricca di momenti, suggestioni e periodi diversi. Adamo Dionisi, addio al celebre interprete (ANSA-CityRumors.it)I più ricordano il Dionisi attore, ma l’uomo ha intrapreso molte strade. Non sempre alla luce del sole. Nel suo vissuto ci sono, infatti, molte ombre. Debiti con la Giustizia che ha pagato per intero, senza sconti, con la voglia di rimettersi sempre in gioco. Cityrumors.it - Adamo Dionisi, luci e ombre del celebre attore: gli anni in curva, il teatro e il cinema come salvezza dal carcere Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it (Di domenica 20 ottobre 2024)è morto a 59. Una prematura scomparsa che però non ha scalfito il proprio successo: chi era l’fuori dal set.è morto a 59dopo aver provato a sconfiggere una malattia che aveva scoperto relativamente da poco, proprio lui che a riscoprirsi era forse più bravo di molti. La sua vita, seppur finita prematuramente, dopo un ricovero all’ospedale Fatebenefratelli di Roma, è stata ricca di momenti, suggestioni e periodi diversi., addio alinterprete (ANSA-CityRumors.it)I più ricordano il, ma l’uomo ha intrapreso molte strade. Non sempre alla luce del sole. Nel suo vissuto ci sono, infatti, molte. Debiti con la Giustizia che ha pagato per intero, senza sconti, con la voglia di rimettersi sempre in gioco.

