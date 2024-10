25 anni fa per le donne si aprì la carriera militare. Come ci si arrivò? (Di domenica 20 ottobre 2024) Con la legge numero 380, il 20 ottobre del 1999, l’Italia aprì alle donne l’accesso alle Forze armate. Di fatto, allineandosi ai Paesi della NATO. Fu un traguardo importante verso l’uguaglianza di genere e l’allineamento con gli standard internazionali, che portò, lentamente, a una graduale integrazione femminili nei vari corpi. Un traguardo che completò, in qualche modo, un iter molto lungo. Il primo passaggio, all’interno di un testo giuridico, che parlava della relazione tra donne e difesa dello Stato risale al luglio del 1919, quando il re d’Italia, Vittorio Emanuele III, emanò una legge che ammetteva le persone di sesso femminile a esercitare le professioni e a ricoprire tutti gli impieghi pubblici. Con esclusione di quelli implicanti poteri giurisdizionali ed attinenti alla difesa militare dello Stato. Cultweb.it - 25 anni fa per le donne si aprì la carriera militare. Come ci si arrivò? Leggi tutta la notizia su Cultweb.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Con la legge numero 380, il 20 ottobre del 1999, l’Italiaallel’accesso alle Forze armate. Di fatto, allineandosi ai Paesi della NATO. Fu un traguardo importante verso l’uguaglianza di genere e l’allineamento con gli standard internazionali, che portò, lentamente, a una graduale integrazione femminili nei vari corpi. Un traguardo che completò, in qualche modo, un iter molto lungo. Il primo passaggio, all’interno di un testo giuridico, che parlava della relazione trae difesa dello Stato risale al luglio del 1919, quando il re d’Italia, Vittorio Emanuele III, emanò una legge che ammetteva le persone di sesso femminile a esercitare le professioni e a ricoprire tutti gli impieghi pubblici. Con esclusione di quelli implicanti poteri giurisdizionali ed attinenti alla difesadello Stato.

