Zambrotta: “Inter ha dominato la scorsa Serie A, è la squadra da battere. Ma c’è il Napoli in testa” (Di sabato 19 ottobre 2024) La Gazzetta dello Sport – Zambrotta: “Inter ha dominato la scorsa Serie A, è la squadra da battere. Ma c’è il Napoli in testa” Le L'articolo Zambrotta: “Inter ha dominato la scorsa Serie A, è la squadra da battere. Ma c’è il Napoli in testa” proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - Zambrotta: “Inter ha dominato la scorsa Serie A, è la squadra da battere. Ma c’è il Napoli in testa” Leggi tutta la notizia su Forzazzurri.net (Di sabato 19 ottobre 2024) La Gazzetta dello Sport –: “halaA, è lada. Ma c’è ilin” Le L'articolo: “halaA, è lada. Ma c’è ilin” proviene da ForzAzzurri.net.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Zambrotta: “Inter ha dominato la scorsa Serie A, è la squadra da battere. Ma c’è il Napoli in testa” - ForzAzzurri.net - La Gazzetta dello Sport - Zambrotta: "Inter ha dominato la scorsa Serie A, è la squadra da battere. Ma c’è il Napoli in testa" Le partole di Gianluca ... (forzazzurri.net)

Zambrotta: “Juve-Lazio? Bella partita ma bianconeri in emergenza” - Intervistato da La Gazzetta dello Sport Gianluca Zambrotta ha parlato della sfida tra Juve e Lazio ... Chiosa finale sulla lotta scudetto: “L’Inter ha dominato la scorsa Serie A, è la squadra da ... (juvenews.eu)

Zambrotta alla Gazzetta: "Il Napoli è già in testa e non ha le coppe. Conosco Conte..." - "L’Inter ha dominato la scorsa Serie A, è la squadra da battere. Ma c’è il Napoli in testa, che senza coppe può recuperare e preparare meglio le partite. La ... (tuttonapoli.net)