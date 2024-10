Young Boys ritrova la vittoria prima dell’Inter, ma che fatica! (Di sabato 19 ottobre 2024) Lo Young Boys ha ritrovato la vittoria oggi battendo il Luzern per 2-1 al Wankdorf Stadion, un risultato fondamentale in vista del loro prossimo impegno contro l’Inter in Champions League. RIALZA LA TESTA – Dopo due sconfitte consecutive, lo Young Boys ritrova la vittoria, soprattutto nel secondo tempo, grazie ai gol di Monteiro al 47? e di Cédric Itten al 50?. Il Luzern ha accorciato le distanze al 70? con Leny Jaquez, ma i padroni di casa sono riusciti a mantenere il vantaggio fino al fischio finale, nonostante la pressione avversaria negli ultimi minuti. Questa vittoria consente allo Young Boys di risalire all’ottavo posto in Super League, dopo essere stata in fondo alla classifica nelle prime giornate. Inter-news.it - Young Boys ritrova la vittoria prima dell’Inter, ma che fatica! Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Lohato laoggi battendo il Luzern per 2-1 al Wankdorf Stadion, un risultato fondamentale in vista del loro prossimo impegno contro l’Inter in Champions League. RIALZA LA TESTA – Dopo due sconfitte consecutive, lola, soprattutto nel secondo tempo, grazie ai gol di Monteiro al 47? e di Cédric Itten al 50?. Il Luzern ha accorciato le distanze al 70? con Leny Jaquez, ma i padroni di casa sono riusciti a mantenere il vantaggio fino al fischio finale, nonostante la pressione avversaria negli ultimi minuti. Questaconsente allodi risalire all’ottavo posto in Super League, dopo essere stata in fondo alla classifica nelle prime giornate.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Young-Boys-Inter su Sky o Amazon? Ecco dove vedere la sfida di Champions League - Young Boys-Inter dove vederla. L'Inter si prepara a tornare in campo in Champions League, nella prima edizione con il girone unico e il nuovo format controverso del torneo. I nerazzurri hanno... (Ilnerazzurro.it)

UFFICIALE – Young Boys - tegola per l’Inter : infortunio per un titolare - I nerazzurri vanno a caccia del secondo successo consecutivo per salire a quota sette punti. COMUNICATO UFFICIALE – Di seguito la nota dello Young Boys sull’infortunio del giovane difensore classe 2003: “Il difensore centrale dell’YB Tanguy Zoukrou ha riportato un infortunio al tendine dei flessori dell’anca sinistra durante l’allenamento. (Inter-news.it)

Zielinski - Inter in attesa : Young Boys e una data auspicata - Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Zielinski, Inter in attesa: Young Boys e una data auspicata) © Inter-News. In tal senso, Zielinski ha disputato dal primo minuto le due gare contro il Manchester City e la Stella Rossa, ... (Inter-news.it)