Visite guidate al castello D'Avalos, luogo di prigionia di San Tommaso d'Aquino (Di sabato 19 ottobre 2024) Dal mare verde degli uliveti di Colli al borgo di Monte San Giovanni Campano. Storie nella storia: la tentazione del Dottore Angelico, a 750 anni dalla morte, e il fortepiano donato dal compositore ottonovecentesco. Domenica 20 ottobre nuove Visite di castello Ducale e chiese monticiane. Sul sito Frosinonetoday.it - Visite guidate al castello D'Avalos, luogo di prigionia di San Tommaso d'Aquino Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Dal mare verde degli uliveti di Colli al borgo di Monte San Giovanni Campano. Storie nella storia: la tentazione del Dottore Angelico, a 750 anni dalla morte, e il fortepiano donato dal compositore ottonovecentesco. Domenica 20 ottobre nuovediDucale e chiese monticiane. Sul sito

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Aperture straordinarie dei luoghi della Cultura con visite guidate gratuite : le info - Anche quest'anno, dopo il successo delle precedenti edizioni, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato, nell’ambito del Piano di valorizzazione del patrimonio 2024 promosso dal Ministero della Cultura, ha avviato. (Firenzetoday.it)

Visite guidate letterarie e insolite a Crespi d’Adda - Dalmine - Ponte S. Pietro e Bergamo - Attraverso la narrativa, i visitatori esplorano siti storici e industriali spesso non accessibili, scoprendo la storia locale in modo inedito. . Pietro e Bergamo, legate a opere letterarie ambientate in questi luoghi. Il progetto «Luoghi d’autore - tour letterari» propone (a pagamento) visite guidate tra Crespi d’Adda, Dalmine, Ponte S. (Ecodibergamo.it)

Cà Spineda e la sua pinacoteca - Visite guidate - Nelle giornate di giovedì 24 e venerdì 25 ottobre sarà possibile prenotare una visita guidata gratuita a Ca’ Spineda alle ore 10. Possono prenotare sia singoli che gruppi o scolaresche. I visitatori saranno accompagnati dalle studentesse dell’Istituto Tecnico per il Turismo Mazzotti di Treviso... (Trevisotoday.it)