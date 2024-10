Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2024 ore 16:30 (Di sabato 19 ottobre 2024) Viabilità DEL 19 OTTOBRE 2024 ORE 16.20 UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL METEO È ALLERTA GIALLA QUELLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE DEL Lazio PREVISTE SULLA Regione PRECIPITAZIONI DIFFUSE E TEMPORALI ACCOMPAGNATI DA FORTI RAFFICHE DI VENTO ORA LA Viabilità INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD ALL’ALTEZZA DEL CASELLO, CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PROSEGUIAMO SULLA Roma-FIRENZE CODE, QUI PER LAVORI, TRA PONZANO RomaNO E FIANO RomaNO, VERSO Roma IN CHIUSURA I CANTIERI SU VIA OSTIENSE COMINCERANNO LUNEDì 21 OTTOBRE I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, VOLTI AL MIGLIORAMENTO DELLA Viabilità, PREVISTA LA CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE IN FASCIA ORARIA NOTTURNA 22-6 DEL MATTINO, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DI CASTEL FUSANO E IL SOTTOPASSO DI VIA MACCHIA SAPONARA. Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2024 ore 16:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di sabato 19 ottobre 2024)DEL 19 OTTOBREORE 16.20 UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA IL METEO È ALLERTA GIALLA QUELLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE DELPREVISTE SULLAPRECIPITAZIONI DIFFUSE E TEMPORALI ACCOMPAGNATI DA FORTI RAFFICHE DI VENTO ORA LAINCIDENTE SULLA DIRAMAZIONENORD ALL’ALTEZZA DEL CASELLO, CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PROSEGUIAMO SULLA-FIRENZE CODE, QUI PER LAVORI, TRA PONZANONO E FIANONO, VERSOIN CHIUSURA I CANTIERI SU VIA OSTIENSE COMINCERANNO LUNEDì 21 OTTOBRE I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, VOLTI AL MIGLIORAMENTO DELLA, PREVISTA LA CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE IN FASCIA ORARIA NOTTURNA 22-6 DEL MATTINO, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DI CASTEL FUSANO E IL SOTTOPASSO DI VIA MACCHIA SAPONARA.

Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2024 ore 15 : 30 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO LA CIRCOLAZIONE SI PRESENTA AL MOMENTO GENERALMENTE SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO UNICA ECCEZIONE I RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA TRA LE USCITE ARDEATINA E TUSCOLANA IL TRASPORTO FERROVIARIO PER LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE NELLA ... (Romadailynews.it)

Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2024 ore 13 : 30 - INFINE PER LA GIORNATA DI OGGI DIRAMATA L ‘ALLERTA METEO DI COLORE GIALLO PRESTARE ATTENZIONE ALLA GUIDA Da ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ DEL 19 OTTOBRE 2024 ORE 13. 20 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULL’A1 FIRENZE-ROMA SONO IN ... (Romadailynews.it)

Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2024 ore 12 : 30 - 20 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULL’A1 FIRENZE-ROMA ANCORA CODE PER UN INCIDENTE TRA PONZANO E FIANO ROMANO IN DIREZIONE ROMA. RIMANGONO CODE TRA APPIA E DIRAMAZIONE ROMA SUD. I TRENI REGIONALI REGISTRANO RITARDI FINO A 60 MINUTI. CODE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA PER TRAFFICO INTENSO TRA SALARIA E CASSIA BIS. (Romadailynews.it)