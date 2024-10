Veglia di preghiera per Patrizia Russo: anche il sindaco alla Badiola per ricordare la vittima del femminicidio (Di sabato 19 ottobre 2024) C'era anche il sindaco di Agrigento, Franco Micciché, ieri sera, nella chiesa di San Michele (la Badiola ndr.), alla Veglia di preghiera per Patrizia Russo, l'agrigentina uccisa dal marito Giovanni Salamone a Solero, vicino ad Alessandria. Accanto al primo cittadino anche il cappellano militare Agrigentonotizie.it - Veglia di preghiera per Patrizia Russo: anche il sindaco alla Badiola per ricordare la vittima del femminicidio Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di sabato 19 ottobre 2024) C'eraildi Agrigento, Franco Micciché, ieri sera, nella chiesa di San Michele (landr.),diper, l'agrigentina uccisa dal marito Giovanni Salamone a Solero, vicino ad Alessandria. Accanto al primo cittadinoil cappellano militare

L'ennesima vittima di femminicidio - Agrigento si stringe alla famiglia di Patrizia : organizzata veglia di preghiera - Una veglia per pregare e riflettere, anche se l’intera comunità agrigentina non riesce a comprendere le motivazioni che hanno spinto a tanta atrocità, a indurre un marito a uccidere la moglie a coltellate. . . La veglia di preghiera per Patrizia Russo, l’ennesima vittima di femminicidio, si svolgerà. (Agrigentonotizie.it)

