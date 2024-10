Justcalcio.com - TS – Hato, il fenomeno del futuro che Giuntoli segue da tempo: asta in arrivo

(Di sabato 19 ottobre 2024) 2024-10-19 11:20:28 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Tuttosport: Un ragazzo di Rotterdam che si fa strada all’Ajax è già di per sé una notizia: se poi lo fa bruciando le tappe, diventando a nemmeno 18 anni un punto di forza della difesa ajacide, allora siamo di fronte a un potenziale. Jorrelin questo momento è molto più di un difensore centrale: è la prova tangibile con cui l’Ajax rivendica la capacità di saper ancora formare e lanciare giovani. Il caos societario dell’ultimo anno, unito a risultati sul campo non all’altezza e alla conranea crescita di una forte concorrenza interna non solo per la lotta al titolo, ma anche per la specialità della casa, ovvero la formazione dei giovani (leggi AZ Alkmaar), ha fatto crollare l’autostima di un ambiente che solo quest’estate sembra aver finalmente ritrovato stabilità.