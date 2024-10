Tombe online sul sito di un comune del Salernitano (Di sabato 19 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLe Tombe dei propri defunti visitabili online attraverso una webcam posizionata nel cimitero. È il servizio offerto dal comune di Sacco, nel Salernitano, e online da qualche giorno. Un servizio utilizzato soprattutto dagli italiani all’estero che, attraverso il web, collegandosi sul sito del comune di Sacco, digitando nome e cognome dei propri defunti, potranno visitare le Tombe dei defunti sepolti cimitero cittadino. Un modo questo, ulteriore, per accorciare le distanze. L'articolo Tombe online sul sito di un comune del Salernitano proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Tombe online sul sito di un comune del Salernitano Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLedei propri defunti visitabiliattraverso una webcam posizionata nel cimitero. È il servizio offerto daldi Sacco, nel, eda qualche giorno. Un servizio utilizzato soprattutto dagli italiani all’estero che, attraverso il web, collegandosi suldeldi Sacco, digitando nome e cognome dei propri defunti, potranno visitare ledei defunti sepolti cimitero cittadino. Un modo questo, ulteriore, per accorciare le distanze. L'articolosuldi undelproviene da Anteprima24.it.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pino marittimo crolla su un'auto in corsa in via del Cortivo, guidatore finisce all'ospedale sotto choc - CAMPALTO - È sotto choc, il conducente che stamattina sabato 19 ottobre ha visto crollare sul cofano della sua auto in transito un pino marittimo. Il fatto è accaduto a ... (ilgazzettino.it)

Cernusco: "VoCe" ripulisce le tombe storiche abbandonate - Nella scorsa settimana 14 tombe antiche del cimitero di Cernusco Lombardone , tombe ormai abbandonate e invase da edera ed infestati, sono ... (merateonline.it)

“La strada non aspetta” presentato alla Necropoli - CERVETERI – Archeologia e letteratura: un binomio che si ripete. Domenica prossima alle 16.30 nuovo appuntamento culturale all’interno della Tomba delle Cinque Sedie, uno dei più suggestivi siti della ... (civonline.it)