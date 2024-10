Oasport.it - Tiro con l’arco, sorteggiati i tabelloni delle Finali di Coppa del Mondo. Ai quarti Nespoli-Grande e Roner-Becerra

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Sono statidelladel2024 dicon, che si disputeranno a Tlaxcala, in Messico: in casa Italia saranno protagonisti Mauronelolimpico maschile ed Elisanel compound femminile. Nelolimpico maschile alle ore 18.16 italiane di domenica 20 Mauroaffronterà il padrone di casa messicano Matias, ed in caso di successo affronterebbe uno tra il campione olimpico sudcoreano Kim Woojin ed il francese Thomas Chirault. Nella parte bassa del tabellone l’iberico Andres Temino sfiderà il brasiliano Marcus D’Alemida, mentre l’indiano Dhiraj Bommadevara affronterà l’altro sudcoreano Lee Woo Seok. Nel compound femminile alle ore 22.